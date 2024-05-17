В США во время футбольного матча охранники почти 3 минуты гонялись за енотом

🎥 Видео

Опубликовано: 17.05.2024 10:09 , Обновлено: 17.05.2024

Необычный инцидент случился 16 мая в США. Прямо во время футбольного матча между командами "Нью-Йорк Сити" и "Филадельфия Юнион" на стадион выбежал енот. Животное тут же начало носиться по газону, тем самым прервав ход игры.

В итоге на поле выбежало несколько охранников с мусорными вёдрами, чтобы поймать нарушителя. Увлекательная беготня длилась поти три минуты, футболисты и зрители отдыхали и наблюдали. В конце концов енота поймали, и матч продолжился. Позже одна из команд рассказала, что животное передали в хорошие руки специализированной организации, которая затем выпустила его на свободу.

Ранее Telegraf.news писал, что на футбольном матче в Нижнем Новгороде белорусский спортсмен Николай Иванов, выступающий за пятигорский клуб “Машук-КМВ”, забил гол на второй секунде матча. Согласно подсчётам российских спортивных СМИ, на то, чтобы пробить ворота противника белорусу понадобилось всего 2,71 секунды.

Новый мировой рекорд? Белорусский футболист забил гол на второй секунде матча