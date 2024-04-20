В США мужчина поджёг себя у здания, где судили Трампа

Опубликовано: 20.04.2024 13:31 , Обновлено: 21.04.2024

В Нью-Йорке скончался мужчина, который совершил акт самосожжения у здания суда, где слушали дело Дональда Трампа. Об этом сообщили в NBC News.

Инцидент с самоподжогом у здания суда произошел в пятницу, 19 апреля. Мужчина, подошедший к зданию, подбросил в воздух листовки, после чего облил себя горючей жидкостью и поджёг. Находящиеся рядом офицеры и гражданские лица попытались потушить пламя, используя пальто и огнетушители.

Мужчину увезли в больницу, где 20 апреля он вскоре скончался от полученных ожогов.

По данным полиции Нью-Йорка, погибшим оказался 37-летний Макс Азарелло из штата Флорида, который уже имел несколько приводов в полицию из-за нарушений общественного порядка. Судя по постам в соцсетях, он был последователем теории заговора. В частности, мужчина выражал недовольство тем, что правительство «собирается устроить апокалиптический фашистский мировой переворот». Имел ли он какие-то претензии относительно судебного процесса над Дональдом Трампом, неизвестно.

Напомним, что экс-президенту США Дональду Трампу в суде вменяют фальсификацию документов. Его подозревают в том, что в 2006 году он состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а затем выплатил ей 130 тысяч долларов с целью скрыть их связь. Это произошло незадолго до президентских выборов 2016 года. Также против Трампа выдвинуты обвинения еще по трем делам, касающимся штурма Капитолия, незаконного хранения секретных документов и экономических преступлений.

Ранее Telegraf.news писал о том, что экс-президент США Дональд Трамп внес залог в размере 175 миллионов долларов, который его обязали сделать в рамках гражданского дела в суде о мошенничестве в Нью-Йорке.

Трамп внёс 175 млн долларов залога по делу, где его признали мошенником