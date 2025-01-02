В США террорист на грузовике врезался в толпу и начал стрелять — погибло 15 человек

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Опубликовано: 02.01.2025 12:52 , Обновлено: 02.01.2025

В американском городе Новый Орлеан, что находится в штате Луизиана, произошёл теракт. В ночь на 1 января в толпу, которая праздновала наступление Нового года, врезался автомобиль. После этого водитель вышел из машины и начал стрелять. В результате ЧП погибло 15 человек и 2 полицейских. Ещё около 30 были ранены.

Всё произошло в 03:15 утра по местному времени. В популярном туристическом районе Нового Орлеана, где люди отмечали Новый год, в толпу на большой скорости врезался грузовик. По информации американского телеканала CBS News, неизвестный тут же вышел из машины и начал стрелять. В итоге 15 человек погибло, ещё около 30 увезли в больницу.

Позднее газета The New York Times сообщила, что в ходе перестрелки полиция застрелила нападавшего. Им оказался 42-летний житель Техаса Шамсуд-Дин Джаббар. По данным телеканала CNN, в багажнике арендованного Ford нашли чёрный флаг террористической группировки ИГИЛ. В ФБР добавили, что в грузовике также обнаружили оружие и самодельное взрывное устройство.

Между тем британская газета The Guardian утверждает, что террорист также стрелял из винтовки из грузовика, будучи одетым в бронежилет и шлем, размахивая при этом флагом ИГИЛ. По данным The New York Times, нападавший “не так давно” принял ислам, после чего родственники описывали его поведение как “нестабильное”.

Президент США Джо Байден выразил соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что «насилию любого рода не может быть оправдания». В свою очередь избранный глава государства Дональд Трамп заявил, что его администрация «полностью поддержит Новый Орлеан в расследовании этого акта чистого зла».

Ранее Telegraf.news писал, что в России 30 декабря заявили об атаке на нефтепровод “Дружба” в посёлке Мамай, недалеко от города Новозыбкова Брянской области, что рядом с белорусской границей. Информацию от атаке и фотографию последствий опубликовал российский Telegram-канал Mash.

В России заявили об ударе по нефтепроводу «Дружба» вблизи границы с Беларусью