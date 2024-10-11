В США спасли рыбака, который дрейфовал в океане на дверце от холодильника после урагана "Милтон"

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Опубликовано: 11.10.2024 16:15 , Обновлено: 11.10.2024

Береговая охрана США спасла мужчину, который дрейфовал в открытом океане после урагана "Милтон", обрушившегося на Мексиканский залив в среду вечером. Инцидент произошёл в 48 километрах от побережья Флориды, где потерпевший пытался спастись, плывя на дверце от холодильника.

В четверг вертолёт береговой охраны из Майами обнаружил человека в 48 километрах от Лонгбоут-Ки после разрушительного урагана “Милтон”, который обрушился на Флориду. Сотрудники экипажа успешно эвакуировали мужчину и доставили его в ближайший медицинский центр для оказания необходимой помощи.

Спустя время спасатели выяснили, что пострадавшим оказался некий капитан Дейв, который отправился на рыбалку. Он успел подать сигнал бедствия после того, как понял, что лодка неисправна. Затем мужчина направился к судну, чтобы починить его, однако так и не вернулся, передала британская газета The Guardian. Лодка “застряла”, поскольку минуту спустя начался сильнейший шторм.

Представитель береговой охраны отметил, что мужчина продемонстрировал “удивительную стойкость”, выдержав экстремальные условия с ветром до 140 км/ч и волнами, которые достигали 7 метров в высоту. Удачный исход дела стал возможен благодаря спасательному жилету, аварийному маяку и способности дверцы холодильника держаться на плаву.

“Этот человек выжил в кошмарном сценарии даже для самого опытного моряка”, — сказала представитель береговой охраны Дана Грейди.

Ранее Telegraf.news писал, что на американский штат Флорида обрушился ураган “Милтон”, который до этого синоптики назвали одним из самых сильных за последние 100 лет. Однако впоследствии специалисты пришли к выводу, что шторм оказался слабее, присвоив ему не пятую категорию, а третью. Так или иначе, это не помогло избежать многочисленных разрушений.

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