"Пожалуйста, молитесь за Флориду" — На США обрушился ураган "Милтон" с 8-метровыми волнами

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Опубликовано: 10.10.2024 08:43 , Обновлено: 10.10.2024

В среду вечером на американский штат Флорида обрушился ураган "Милтон", который до этого синоптики назвали одним из самых сильных за последние 100 лет. Однако впоследствии специалисты пришли к выводу, что шторм оказался слабее, присвоив ему не пятую категорию, а третью. Так или иначе, это не помогло избежать многочисленных разрушений.

“Милтон” обрушился на США в среду вечером, принеся с собой разрушительные торнадо, 8-метровые волны, проливные дожди и штормовой ветер. Национальная метеорологическая служба выдала 111 предупреждений о торнадо, побив тем самым рекорд 2017 года. Более двух миллионов американцев остались без электричества по всему штату, передал британский телеканал Sky News.

В то время как интенсивность “Милтона” продолжает меняться, ослабевая до урагана второй категории, Национальный центр по наблюдению за ураганами прогнозирует, что он всё равно станет «одним из самых разрушительных ураганов за всю историю наблюдений в западной и центральной Флориде».

“Этот массивный кран сорвало ветром, и теперь он разрушает соседнее офисное здание. Ураган “Милтон” беспощаден. Пожалуйста, продолжайте молиться за Флориду!” — написал в социальной сети Х (бывший Twitter) один из очевидцев.

Ранее Telegraf.news писал, что на американский штат Флорида, который недавно уже пострадал от разрушительного урагана “Хелен”, надвигается ещё более мощный “Милтон”. Местные власти не прекращают эвакуацию, поскольку ожидается, что больше всех достанется центральным и западным районам Флориды, где проживает более 3 миллионов человек.

«Если останетесь, все умрёте» — В США эвакуировали более 3 млн человек из-за урагана, который может стать самым сильным за 100 лет