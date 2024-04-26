В США предложили вводить санкции против стран, отказавшихся от доллара — Bloomberg

Опубликовано: 26.04.2024 13:35 , Обновлено: 13.11.2024

Экономические советники бывшего президента США Дональда Трампа рассмотрели вопрос, связанный с отказом некоторым стран пользоваться американской валютой. Так, политики планируют ввести штрафы для государств, которые ищут активные способы участвовать в двусторонней торговле в валюте, отличающейся от доллара.

Реакция против доминирования доллара в мировой финансовой системе стала возрастать в 2022 году, когда США ввели экономические санкции против России. Американской валютой запретили пользоваться Центральному банку, правительственным чиновникам, а также другим лицам.

Президент Джо Байден на этой неделе подписал закон, который даёт право на арест активов в российских долларах для помощи Украины. Положение об этом добавили в пакет мер нацбезопасности для оказания поддержки Киеву и другим союзникам США. Решение вызвало обеспокоенность у многих законодателей-республиканцев: они опасаются, что это подорвёт роль доллара США в мировой финансовой системе, сообщило информагентство Bloomberg.

К слову, в августе 2023 года страны БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка — обсудили отказ от доллара. Кроме того, власти государств призвали присоединиться к ним ключевые нефтедобывающие страны — Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые всё ещё привязаны к доллару.

“Я ненавижу, когда страны отказываются от доллара. Я бы не позволил им отказаться от доллара, потому что, когда мы потеряем этот стандарт, это будет похоже на поражение в войне за независимость. Это будет ударом по нашей стране”, — отметил экс-президент США.

Тем временем в начале апреля премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что на текущий момент “идёт глобальная перестройка мирового финансового порядка”. По его словам, это является хорошим шансом для того, чтобы уйти от гегемонии американской валюты. Политик назвал сложившуюся ситуацию “периодом самоубийства доллара”, а также заявил, что от “неоправданных действий США” наоборот выиграют страны с сильной экономикой — Россия, Индия, Бразилия и Китай.

“Это шанс для мира уйти от гегемонии доллара. На мой взгляд, США делает всё для того, чтобы облегчить этот процесс перехода”, — сказал Роман Головченко.

Он отметил, что многие страны держали свои резервы в том числе в облигациях федерального займа США. Однако теперь инвесторы ищут более надёжные активы, передало информагентство “БелТА”.

“Думаю, в ближайшее время владельцы долларовых активов могут подвергнуться серьёзным испытаниям. Поэтому то, что мы максимально сейчас уходим, где возможно, в расчётах на российский рубль — это для нас оправданно. Мы очень долго добивались отвязки расчётов за энергоносители от доллара. Для нас это экономически выгодно, и мы этого достигли”, — заявил премьер-министр Беларуси.

Он также обратил внимание, что Беларусь достаточно давно присоединилась к аналогу SWIFT, “поэтому в расчётах с российскими партнёрами мы не испытываем никаких проблем”. Также Головченко отметил, что работа с китайцами тоже “не вызывает серьёзных трудностей”. По его словам, Беларусь получает платежи как в долларах, так в евро и юанях. Политик подчеркнул: “В целом всё работает, предприятия получают деньги за поставленную продукцию, мы платим за комплектующие, за импорт”.

При этом аналитики SWIFT заявили, что в 2023 году доля американского доллара в структуре международных расчётов выросла с 42% до рекордных 46,46%. Этот показатель стал максимальным за последние пять лет, утверждают эксперты.

А вот позиции главного конкурента американской валюты — евро, — напротив, резко снизились до 24,42%. Это стало рекордно низким показателем за всю историю составления отчётов международной системы, сообщило информагентство Lenta.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство торговли США официально объявило о выводе из-под экспортных санкций, введённых ранее в отношении Беларуси, некоторых медицинских устройств. Ведомство выдало специальную “гуманитарную лицензию” на поставки медицинского оборудования широкого спектра.

США ослабили санкции и разрешили поставлять в Беларусь некоторое медоборудование