В США обрушилась часть трассы — власти объявили режим ЧС

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Опубликовано: 10.06.2024 19:46 , Обновлено: 10.06.2024

В американском штате Вайоминг в результате оползня обрушилась часть шоссе, прервав оживлённое пригородное сообщение между небольшими городками на востоке штата Айдахо и туристическим центром Джексон. Кадры обрушения с беспилотника показали, что дорога покрылась глубокими трещинами, а большая часть покрытия вообще исчезла.

По информации международного информагентства Associated Press, на момент обрушения шоссе уже было перекрыто. Пострадавших нет. В связи с произошедшим губернатор Марк Гордон подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации. Это, по его словам, поможет штату получить доступ к дополнительным ресурсам Федерального управления автомобильных дорог для начала срочного ремонта.

Ранее Telegraf.news писал, что в американском штате Айова прошла серия разрушительных торнадо. Очевидцы сняли на видео, как стихия разрушила многочисленные дома местных жителей, а также буквально сломала ветряные установки. Дроны запечатлели масштабные повреждения с высоты птичьего полёта. Власти, в свою очередь, заявили, что двухтысячный городок Гринфилд целиком разрушен, есть погибшие.

«Абсолютное безумие» — в США прошла серия разрушительных торнадо