В небе над США заметили китайский шар-шпион

Опубликовано: 03.02.2023 10:13 , Обновлено: 03.02.2023

В Пентагоне заявили, что уже несколько дней наблюдают за китайским воздушным шаром-шпионом, который ведет разведку над северной территорией США, пишет CNN.

«Мы уверены, что этот высотный аэростат принадлежит Китаю. Случаи такой активности наблюдались за последние несколько лет, в том числе администрацией», — рассказал спикер Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер

При этом военные решили не сбивать шпионский шар. Официальные лица США сотрудничают с китайским правительством как через китайское посольство в Вашингтоне, так и через дипломатическую миссию США в Китае по этому вопросу.

Ранее Телеграф писал, что в сентябре 2022 года украинские астрономы заявили, что зафиксировали над Киевом полеты неопознанных летающих объектов (НЛО).

К слову, Пентагон уже давно намекает и предупреждает, что некоторые НЛО могут быть передовыми технологиями иностранных вооруженных сил, в частности Китая и России (хотя на самом деле там не предоставили никаких доказательств).