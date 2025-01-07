В Китае произошло землетрясение магнитудой 7,1 — погибло почти 100 человек

🎥 Видео

Опубликовано: 07.01.2025 14:18 , Обновлено: 07.01.2025

В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая сегодня произошло масштабное землетрясение. По оценке Геологической службы США, сила подземных толчков достигла 7,1, в результате чего погибло 95 человек. Эпицентр находился в 163 километрах от города Шигадзе с населением около 800 тысяч, а глубина землетрясения составила около 10 километров.

По данным китайского информагентства “Синьхуа”, кроме 95 погибших ранения получили ещё 130 человек. Помимо этого, мощные толчки разрушили более 1000 зданий, под завалами которых, по информации спасателей, могут находиться тела погибших и свыше 1500 выживших. При этом специалисты Китайской сети землетрясений определили куда меньшую магнитуду — 6,8 вместо 7,1, которую установили в США.

Несколько часов спустя в регионе ввели второй уровень экстренного реагирования. Спасательные операции продолжаются, идёт эвакуация жителей из-за угрозы афтершоков (повторных толчков). Президент КНР Си Цзиньпин поручил усилить мониторинг сейсмической активности, обеспечить пострадавших всем необходимым, а также восстановить инфраструктуру и создать безопасные условия для зимовки.





































Ранее Telegraf.news писал, что на 153-м километре республиканской трассы “Астана – Петропавловск” вблизи села Жанаталап в Казахстане произошло массовое ДТП, в котором столкнулись сразу 95 автомобилей.

В Казахстане на трассе столкнулись сразу 95 авто