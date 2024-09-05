В США 14-летний подросток открыл стрельбу в школе — 4 человека погибло, 30 ранены

Опубликовано: 05.09.2024 10:00 , Обновлено: 05.09.2024

В среду, 4 сентября, в старшей школе «Апалачи» в американском городе Уиндер, штат Джорджия, произошла стрельба. В результате ЧП двое учеников и двое преподавателей погибли, ещё девять увезли в больницу с тяжёлыми ранениями. Позднее в ФБР сообщили, что преступника задержали, а количество пострадавших выросло до 30 человек.

Директор отделения Федерального бюро расследований штата Джорджия Крис Ози сообщил, что подозреваемый сдался правоохранительным органам и сейчас сотрудничает с властями. Шериф округа Барроу Джад Смит добавил, что мотив стрелявшего неизвестен. Также, по его словам, власти пока не установили, где он достал огнестрельное оружие и как пронёс его в школу.

Глава ФБР подчеркнул, что юного стрелка тут же взяли под стражу, а здание оцепили полицией. Сразу после инцидента учеников эвакуировали, а это около двух тысяч человек. Изначально правоохранительные органы сообщали о четырёх погибших и девяти раненых, однако позднее число госпитализированных выросло до 30, передал американский телеканал CNN.

Как всё было?

Ученики старшей школы “Апалачи” рассказали, что слышали выстрелы и крики. Один из ребят, 17-летний Серджио Кальдера отметил, что он был на уроке химии, когда понял, что творится что-то неладное. По его словам, учительница открыла дверь, чтобы посмотреть, что происходит. В этот момент в класс вбежала другой педагог и сказала срочно закрыть дверь, поскольку на коридоре — человек с оружием. По словам подростка, ученики тут же сбежались в дальний конец класса и сбились в кучу. Спустя минуту кто-то постучал в дверь и несколько раз крикнул “Откройте!”, после чего раздались выстрелы.

Другая ученица, Лайела Саярат, рассказала журналистам CNN, что стрелок не мог попасть в класс, поэтому развернулся и начал стрелять по тем, кто был в коридоре. При этом девушка отметила, что нападавший был не очень общительным и предпочитал “вести себя тихо”. Пытаясь охарактеризовать преступника, молодая американка добавила, что он часто не приходил в школу и прогуливал занятия.

Что сказали власти?

Джо Байден и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис осудили убийства. Ныне действующий президент США призвал Конгресс принять более жёсткие законы об оружии, а Харрис назвала произошедшее “бессмысленной трагедией” и призвала “положить конец этой эпидемии насилия с применением огнестрельного оружия”.

“Эти меры не вернут тех, кто был трагически убит сегодня, но это поможет предотвратить очередное насилие с применением огнестрельного оружия”, — подчеркнул Джо Байден.

Ранее Telegraf.news писал, что в Австрии 14-летняя девочка планировала теракт против «неверных» от имени группировки “Исламское государство”. Подозреваемая хотела совершить нападение на одной из центральных площадей города, а при обыске у неё обнаружили нож и топор.

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