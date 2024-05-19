В Австрии арестовали 14-летнюю девочку по подозрению в теракте

Опубликовано: 19.05.2024 14:44 , Обновлено: 19.05.2024

В полиции австрийского города Грац сообщили, что 14-летняя девочка планировала теракт против «неверных» от имени группировки "Исламское государство". Подозреваемая хотела совершить нападение на одной из центральных площадей города, а при обыске у неё обнаружили нож и топор. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Австрийские правоохранители рассказали, что подросток собирался напасть на “неверных” на самой большой площади Граца — Якоминиплац. В качестве оружия подозреваемая выбрала нож и топор.

В ходе обыска в её доме оперативники обнаружили пропагандистские материалы ИГ, а также многочисленные видеозаписи боёв и казней. Кроме того, полиция установила, что 14-летняя девочка состояла в специальных чатах, которые используются для вербовки.

Найти несовершеннолетнюю уроженку Черногории удалось по её активности в соцсетях. Как сообщается, на данный момент она отказывается давать показания. Подозреваемую арестовали и доставили в исправительное учреждение, передало издание Bild.

[info_b]“Неверными” в некоторых религиях (особенно в христианстве и исламе) называют атеистов, а также тех, кто сомневается или отвергает основные догматы религии.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в МИД России сообщили: если на объекты РФ полетят британские ракеты от ВСУ, российская армия предпримет ответный удар по военным объектам Великобритании. Об этом власти РФ заявили британскому послу в Москве Найджелу Кейси.

МИД России пригрозил ударами по объектам Великобритании