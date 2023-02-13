В Совфеде России назвали свое «великое событие» 24 февраля

🎤 Мнение

Опубликовано: 13.02.2023 11:49 , Обновлено: 13.02.2023

Член Совета Федерации России Владимир Джабаров ответил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, который анонсировал 24 февраля «великое событие».

Джабаров заявил, что для России «великим событием» станет «капитуляция от Украины», передает РИА Новости.

По его мнению, россиянам к заявлениям Киева нужно относиться «спокойно». Сам он в них «давно не верит».

Ранее Телеграф писал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о «великих событиях» 23 и 24 февраля, которые «Россия запомнит». По его словам, это произойдет в Нью-Йорке. При этом украинский министр уточнил, что речь идет не об исключении России из Совета безопасности ООН.