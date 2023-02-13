Глава МИД Украины анонсировал «великие события» 24 февраля

Опубликовано: 13.02.2023 08:15 , Обновлено: 13.02.2023

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о «великих событиях» 23 и 24 февраля, которые «Россия запомнит».

По его словам, это произойдет в Нью-Йорке.

«Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях», — заявил Кулеба.

При этом украинский министр уточнил, что речь идет не об исключении России из Совета безопасности ООН. 23 и 24 февраля, отметил он, будут посвящены «исключительно теме агрессии РФ».

К слову, ранее Associated Press сообщало, что Украина и западные страны готовят к Генассамблее ООН резолюцию, в которой будет говориться о необходимости как можно скорее достичь мира, обеспечивающего независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность Украины. Документ также будет содержать призыв к России немедленно вывести войска.