В Смоленской области РФ сообщили о налете украинских БПЛА

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Опубликовано: 17.11.2023 09:19 , Обновлено: 04.07.2024

В Минобороны РФ 17 ноября сообщили, что заметили и уничтожили три украинских бкчпилоника в Смоленской области около 8:00. Сколько всего БПЛА находилось в небе над областью, в российском ведомстве не уточнили.

В свою очередь, губернатор Смоленска Анохин похвалился, что БПЛА были уничтожены прямо над административным центром области силами ПВО и РЭБ - в Заднепровском районе Смоленска. По его словам, информации о пострадавших нет.

Накануне Минобороны России утверждалор о четырёх беспилотниках, сбитых над Брянской, Орловской, Тамбовской и Московской областями. В Украине такие сообщения не комментировали.

Ранее Телеграф писал, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога иранских дронов типа Shahed 131/136, сообщают украинские СМИ. Министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин рассказал, что за месяц таких БПЛА производят десятки.

В Украине рассказали, сколько производят аналогов российских «шахедов». В чем отличие?