В Сирии вспыхнули протесты после того, как исламисты подожгли рождественскую ёлку

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Опубликовано: 24.12.2024 15:47 , Обновлено: 24.12.2024

Сотни христиан вышли на протесты в Дамаске, а также сирийском городе Сукайлабия, где несколько мужчин в канун католического Рождества подожгли одну из городских ёлок.

Протесты вспыхнули после того, как по социальным сетям разлетелось видео из Сукайлабии - города, расположенного недалеко от города Хама, с преимущественно христианским населением. На видео видно, как несколько мужчин с канистрами в руках (вероятно, с какой-то легко воспламеняющейся жидкостью внутри) подожгли рождественскую ёлку, установленную в центре оживлённого кругового перекрёстка.

Их действия спровоцировали массовые акции протеста христиан как в самом городе Сукайлабия, так и в столице Сирии. Демонстранты потребовали “соблюдения прав христиан” от новых сирийских властей.

[info_b]По разным оценкам, общая численность христиан, проживающих в Сирии, на 2022 год составляла около 300 тыс. человек (то есть менее 2% населения). При этом ещё в 2011 году их число было куда более внушительным - порядка 1,5 млн человек. Сокращение количества христиан в этой стране специалисты связывают как с преследования со стороны боевиков ИГИЛ в 2014-17 годах, так и с масштабной эмиграцией сирийцев в целом из-за ухудшения условий жизни в охваченной войной стране. [/info_b]

В Сирии назначили главу временного правительства

Представители “Хайят Тахрир аш-Шам” (ХТШ), главной исламистской фракции, возглавившей недавний госпереворот в Сирии, в результате которого был свергнут президент Башар Асад, заявили о том, что виновники поджога уже задержаны и их ждёт “жестокое наказание, которого никто не ожидает”. Кроме того, в ХТШ обязались восстановить подожжённую боевиками ёлку, а также пообещали “защищать права и свободы религиозных и этнических меньшинств в Сирии”.