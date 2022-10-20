В Швеции воруют камеры контроля скорости: такие же нашли в российских БПЛА

Опубликовано: 20.10.2022 17:15 , Обновлено: 20.10.2022

В Швеции последние несколько месяцев на трассах неизвестные воруют камеры контроля скорости. Об сообщили в издании Aftonbladet. При чем, там подчеркнули, что камеры такого же типа использовались в российских беспилотниках «Орлан-10» на войне в Украине.

СМИ пишут, что за последние сутки на трассе между шведскими городами Хофорс и Фалун украли, по меньшей мере, три камеры контроля скорости Canon. Еще две — возле Хедемора.

За последние несколько месяцев вдоль шведских автотрасс пропало до сотни устройств. Исчезли и многие поставленные вместо украденных камеры. При этом замена каждой камеры контроля скорости стоит около 250 000 шведских крон (около $21 тысячи).

Кстати, несколько месяцев назад один из таких беспилотников попал к украинским военным. Его разобрали на части и обнаружили, что внутри камера Canon, прикрепленная липучкой к небольшой стальной пластине, а в качестве топливного бака — пластиковая бутылка.

Новость Телеграф

Тем временем в полиции безопасности Швеции заявили, что им известно о связи между кражами на шведских дорогах и российскими беспилотниками.

«Но у нас нет возможности вдаваться в подробности или рассказывать о нашей разведывательной работе», — рассказали там.

Ранее Телеграф писал, что в соцсетях появилось видео воздушного боя российского беспилотного летательного аппарата с украинским. Кажется, схватка была недолгой. На кадрах видно, как один дрон подлетает ко второму. Но уже через секунд его отбрасывает вниз. Также видны обломки.

Появилось видео боя российского и украинского дронов. Кто победил?