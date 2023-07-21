В российских школах пообещали обучать "боевому применению беспилотников"

Опубликовано: 21.07.2023 11:38 , Обновлено: 21.07.2023

В школах России к курсам начальной военной подготовки с 1 сентября должны добавить изучение "основ боевого применения беспилотников". Об этом заявил председатель совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации России Артем Шейкин.

По его словам, такое предложение направили министру обороны России Сергею Шойгу — он рассмотрел его и поддержал. СМИ пишут, что программу одобрило также Минпросветительство РФ.

«Армия сейчас – это не только автомат Калашникова, но и передовая беспилотная техника», — заявил Шейкин.

Он объяснил, что школьников должны будут обучать «видам, назначению, тактико-техническим характеристикам и общему устройству, ведению разведки местности и способам противодействия БПЛА».

Отметим, что еще в апреле 2023 года президент России Владимир Путин призвал внедрить в школах курсы по управлению беспилотниками.

Ранее Телеграф писал, что Турция приступила к постройке завода больших ударных беспилотников в Украине. Завершить проект планируют в 2025 году.

Турция приступила к постройке завода больших ударных беспилотников в Украине