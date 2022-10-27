В Шахтерске Донецкой области ракеты прилетели по ж/д станции и нефтебазе

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Опубликовано: 27.10.2022 14:57 , Обновлено: 27.10.2022

В подконтрольном России Шахтерске Донецкой области днем 27 октября произошел новый масштабный пожар. Густой черный дым видно издалека. СМИ пишут, что загорелось четыре емкости с бензином вместимостью 60 тонн.

РФ обвинила в обстрелах Шахтерска ракетами HIMARS Вооруженные силы Украины (ВСУ)

Тем временем в Сети появились фото и видео произошедшего. На некоторых роликах видно, что источников возгорания было как минимум два.

Как пишет ТАСС, один из снарядов попал в районе нефтебазы.

https://twitter.com/bayraktar_1love/status/1585574299691352065?t=BdzeDkAnRuLEP28g5yC0bA&s=19

https://twitter.com/bayraktar_1love/status/1585580044482650114

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Кроме того известно, что ночью были аналогичные прилеты. И у железной дороги также загорелись цистерны с топливом.

Ранее Телеграф писал, что в российском Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе. Сначала он охватил шесть тысяч квадратных метров, а затем увеличился до 12 тысяч.

В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе