В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе
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В российском Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе. Сначала он охватил шесть тысяч квадратных метров, а затем увеличился до 12 тысяч.
Как сообщили в МЧС России, для того, что потушить пожар, приехали 15 машин и пожарный поезд. Кроме того, задействовали 63 человека.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, на днях в городе Шебекино Белгородской области России вспыхнул сильный пожар на предприятии.
Также сообщалось, что в российской Перми на Пороховом заводе произошел взрыв.
Ранее Телеграф писал, что в Брянской области недалеко от границы с Беларусью и Украиной вечером 24 октября неизвестные подорвали железнодорожные пути. Произошедшее подтвердили местные власти.