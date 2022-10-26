В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе

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Опубликовано: 26.10.2022 08:03 , Обновлено: 26.10.2022

В российском Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе. Сначала он охватил шесть тысяч квадратных метров, а затем увеличился до 12 тысяч.

Как сообщили в МЧС России, для того, что потушить пожар, приехали 15 машин и пожарный поезд. Кроме того, задействовали 63 человека.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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Напомним, на днях в городе Шебекино Белгородской области России вспыхнул сильный пожар на предприятии.

Также сообщалось, что в российской Перми на Пороховом заводе произошел взрыв.

Ранее Телеграф писал, что в Брянской области недалеко от границы с Беларусью и Украиной вечером 24 октября неизвестные подорвали железнодорожные пути. Произошедшее подтвердили местные власти.

В России подорвали железную дорогу на границе с Беларусью