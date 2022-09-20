«Газпром» объявил об остановке поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Опубликовано: 20.09.2022 10:42 , Обновлено: 20.09.2022

В российском «Газпроме» 20 сентября сообщили, что с 22 сентября приостановят поставку по газопроводу «Сила Сибири», по которому газ идет в том числе в Китай.

Там заявили, что это связано с плановыми профилактическими работами, которые должны закончится 29 сентября.

«В соответствии с Договором купли-продажи газа по «восточному маршруту» между «Газпромом» и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода «Сила Сибири» осуществляется два раза в год: весной и осенью», — добавили в компании.

Отметим, что в прошлом году профилактические работы также проводились с 22 по 29 сентября.

[info_b]

«Сила Сибири» — российский магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC (Китай). Открытие состоялось 2 декабря 2019 года. Протяженность — 2159 км, диаметр трубы — 1420 мм, рабочее давление — 9,8 МПа, экспортная мощность — 38 млрд кубометров газа в год. Стоимость строительства изначально оценивалась в 800 млрд руб., однако позднее была пересмотрена до 1,1 трлн руб. [/info_b]

Ранее Телеграф писал, что критика лидерами Китая и Индии действий Владимира Путина в Украине свидетельствует об изменении глобального восприятия войны, сообщило американское издание Financial Times со ссылкой на западных официальных лиц. Там уверены, что Китай и Индия выказали раздражение продолжающимися боевыми действиями в Украине, о чем дали понять Си Цзипина и Моди при встрече с Владимиром Путиным.

Китай и Индия «раздражены» Россией из-за боевых действий в Украине — FT