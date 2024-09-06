В Северной Корее начали задерживать студентов в штанах, как у Ким Чен Ына

Опубликовано: 06.09.2024 16:36 , Обновлено: 06.09.2024

Власти Северной Кореи решили ужесточить молодёжную моду в стране. Так, под немилость попали молодые люди, которые якобы имитируют одежду и причёски лидера КНДР Ким Чен Ына. В первую очередь это затронуло тех, кто так же, как и глава государства, носит мешковатые штаны. Неожиданные задержания, которые начались в августе в одном из городов Северной Кореи, проводят активисты Социалистического союза патриотической молодёжи.

Образы Ким Чен Ына и его семьи часто становятся модными, когда появляются на телевидении или в газетах. Поскольку мешковатые брюки в последнее время стали особенно популярными, их начали носить студенты железнодорожного, медицинского и других крупных университетов города Чхонджин. Такие свободные штаны они прозвали “брюками верховного лидера”, передала польская служба Business Insider.

Однако в начале августа активисты Социалистического союза патриотической молодёжи начали задерживать людей в мешковатых штанах, утверждая, что “брюки выглядят хорошо на людях с крупным телосложением, таких как верховный лидер, но выглядят плохо на людях с маленьким ростом” (по оценкам специалистов, рост главы КНДР — около 162 сантиметров. — Прим. Ред.).

“Власти борются с шортами, утверждая, что они не вписываются в социалистический образ жизни, но с мешковатыми брюками они борются без объяснения причин. Нам говорят не носить их”, — рассказал местному изданию NK Daily собеседник на условиях анонимности. По его мнению, Пхеньян “тихо приказал расправляться” с людьми, которые носят такую одежду, опасаясь, что образ может быть связан с Кимом”, —

Кроме того, власти КНДР начали задерживать молодёжь за причёску как у верховного лидера, где бока подстрижены почти до скальпа, а верх остается длинным, добавил собеседник. В то же время правоохранители не объяснили, почему они выступают против такой причёски. “Они не запрещали людям носить ветровки и туфли на платформе, когда Ким Чен Ир был у власти, но теперь они запрещают носить прозрачную одежду, как дочь Ким Чен Ына, или свободные брюки и кожаные куртки, как сам Ким. Т

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