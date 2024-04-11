Появилось видео с пожаром на крупнейшей ТЭС под Киевом

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Опубликовано: 11.04.2024 11:47 , Обновлено: 04.07.2024

В Сети появились видео с масштабным пожаром на Трипольской ТЭС в Киевской области. Украинские паблики утверждают, что возгорание произошло из-за о попадания ракеты.

Трипольская ТЭС — один из крупнейших объектов энергетики в Украине. По сообщениям из комментариев в Сети, пожар начался после попадания ракеты.

Об ударе по объекту энергетики под Киевом официально заявил и глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.

“Атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях”, - написал министр в соцсетях.

Глава Наблюдательного совета «Центрэнерго» Андрей Гота заявил, что Трипольская ТЭС “полностью разрушена”.

“Все работники, которые были на смене при обстреле, живы”, - сообщил Андрей Гота информационному агентству “Интерфакс-Украина”, уточнив, что пожар начался в турбинном цехе и на предприятии продолжаются работы по локализации пожара.

Также в телеграм-каналах сообщили, что после ударов по Киевской области перекрыли дорогу “Обухов-Украинка” в районе которой и расположена Трипольская ТЭС.

Мэр Украинки Александр Туренко призвал жителей заряжать мобильные устройства, запасаться водой и плотно закрыть окна, “чтобы не дышать вредными продуктами горения”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые с ноября 2022 года подтвердило обстрел Запорожской АЭС, которая находится под контролем России последние два года. На станции обвинили в атаке ВСУ, а украинская разведка назвала удары “имитационными” и возложила ответственность за них на самих россиян.

«Имитационный» удар? В МАГАТЭ заявили о трёх прямых попаданиях по Запорожской АЭС