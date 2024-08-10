В Сети появилось видео крушения самолёта в Бразилии — 62 человека погибли

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Опубликовано: 10.08.2024 09:27 , Обновлено: 10.08.2024

Кадрами любительской съёмки поделились жители Бразилии, которые стали невольными очевидцами трагедии, случившейся накануне. Из штата Парана вылетел самолёт, который должен был приземлиться в Сан-Паулу. Однако по неизвестным причинам лайнер упал на жилой район примерно в 76 километрах от города. Известно, что на борту было 62 человека, в том числе 4 члена экипажа. Все погибли.

На кадрах видно, как самолёт, потеряв управление, рухнул на деревья, после чего поднялся большой столб чёрного дыма. Горящие обломки разлетелись по садам жилого района, однако на земле никто не пострадал. Позднее президент Бразилии Лула да Силва объявил в стране трёхдневный траур, передало международное информагентство Reuters.

Один из местных жителей рассказал, что услышал громкий шум, выглянул в окно и увидел самолёт, который описывал горизонтальную спираль. “Он вращался, но не двигался вперёд”, — отметил мужчина. — “Вскоре после этого он упал и взорвался”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Сети опубликовали видео, на котором показали сдачу в плен десятков российских пограничников на контрольно-пропускном пункте “Суджа” в Курской области РФ. По информации украинских СМИ, оружие сложили порядка 50 военнослужащих.

Появилось видео сдачи в плен десятков российских пограничников в Курской области РФ