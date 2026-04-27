В Сети появилось видео, как стрелявший в Трампа мужчина проскочил через президентскую охрану

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Опубликовано: 27.04.2026 08:04 , Обновлено: 27.04.2026

В соцсетях появилось видео того, как Коул Аллен, совершивший в минувшие выходные покушение на президента США Дональда Трампа, прорывался через охрану с агентами Секретной службы. Власти заявили, что у нападавшего был при себе целый арсенал оружия - дробовик, пистолет и несколько ножей.

Видео того, как нападавший попал в зал вашингтонского отеля Hilton, где проходил ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома при участии президентской четы, выложил в соцсети Truth Socialсам Дональд Трамп.

«Не могу представить себе более опасной профессии», — прокомментировал Дональд Трамп съёмку с камеры видеонаблюдения у одного из импровизированных КПП, выставленных в отеле президентской охраной на время мероприятия.

Несмотря на то, что очередное покушение на Трампа оказалось провальным, у многих американских СМИ возникли серьёзные вопросы относительно обеспечения безопасности главы государства. 47-го президента США охраняет целая армия агентов Секретной службы. И всё же на этот раз стрелку удалось прорваться довольно близко к президенту.

Прорваться - в буквальном смысле. На видео видно, как мужчина беспрепятственно пронёсся мимо поста охраны с десятком агентов, а те едва успели схватиться за оружие и направить их вслед убегающему.

Несостоявшегося стрелка в итоге задержали на подходе к залу, где проходило мероприятие при участии Трампа, его супруги Мелании и других высокопоставленных американских чиновников, включая вице-президента Джей Ди Вэнса. Согласно информации американских СМИ, нападавшим был 31-летний Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния. Ожидается, что ему будут предъявлены официальные обвинения в понедельник.

Полиция заявила, что мотивы подозреваемого остаются неизвестными. Генеральный прокурор США Тодд Бланш заявил, что «предварительные» результаты расследования указывают на то, что предполагаемый стрелок нацелился на членов администрации Трампа, и что сам Трамп был «вероятной» целью.

Несмотря на то, что сам Трамп вскоре после инцидента похвалил агентов Секретной службы, заявив, что те «отлично справились со своей работой», американские СМИ с такой оценкой не смогласились.

Так, британский корреспондент Гэри О’Донохью, присутствовавший на мероприятии, рассказал, что, хотя дороги вокруг отеля Washington Hilton были перекрыты на несколько часов, меры безопасности в самом месте проведения мероприятия “не были особенно усилены”.

“Мужчина у двери лишь бегло взглянул на мой билет с расстояния примерно двух метров”, — поделился журналист личным опытом того, как проверяли приглашённых на мероприятии.

На билетах на ужин были написаны только номера столов, а не имена гостей. Проверка документов у входящих в отель не проводилась ни на одном этапе.

Гости, направлявшиеся на ужин, спускались по эскалаторам из главных вестибюлей, а затем проходили через пункт контроля безопасности на уровне выше входов в бальный зал. Когда начинался ужин, они спускались по лестнице, чтобы войти внутрь.

На видеозаписи с камер наблюдения, опубликованной Трампом в социальных сетях, видно, как подозреваемый пробегает через один из таких контрольно-пропускных пунктов, после чего агенты Секретной службы открывают огонь. Известно, что после этого мужчина вступил в перестрелку с полицейскими, прежде чем его остановили.

Журналист CNN Вольф Блитцер сообщил телеканалу, что видел, как подозреваемый несколько раз выстрелил из «очень серьезного» оружия.

Позже президент опубликовал фотографию мужчины без рубашки, лежащего на полу с руками, скованными за спиной наручниками, в окружении сотрудников Секретной службы.

Впоследствии полиция заявила, что Коул Томас Аллен заселился в отель накануне, а сам отель на время мероприятия не закрывали - он продолжал функционировать в обычном режиме. Лишь за несколько часов до начала мероприятия отель был закрыт для сторонней публики; доступ был ограничен, за исключением гостей отеля и тех, кто имел билеты на ужин или приемы, проводимые в этом месте.

Как только Трамп занял свое место в зале, там уже дежурили многочисленные сотрудники службы безопасности, включая хорошо вооруженные группы быстрого реагирования, которые приступили к обеспечению безопасности помещения сразу после того, как снаружи раздались выстрелы.

Бывший посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок, который ранее посещал подобные мероприятия, раскритиковал систему безопасности.

«Если бы вы были там [в качестве гостя отеля] и у вас были бы дурные намерения проникнуть на этот ужин, вам нужно было бы преодолеть всего один барьер безопасности… и тогда вы окажетесь в бальном зале», — рассказал дипломат.

Позже сам Трамп заявил, что отель «Хилтон» «не является особенно безопасным зданием», добавив, что инцидент показал важность нового бального зала Белого дома, строительство которого он инициировал во время своего второго президентского срока, чем вызвал немало критики.

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