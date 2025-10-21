В США начали снос Белого дома

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Опубликовано: 21.10.2025 08:39 , Обновлено: 21.10.2025

В понедельник, 20 октября, у восточного крыла Белого дома, официальной резиденции президента США, заметили тяжелую строительную технику и бригаду работников в жёлтых жилетах. К вечеру по Сети разлетелись фотографии полуразрушенной стены одного из самых известных зданий в мире. Узнали, что происходит.

Оказалось, что часть восточного крыла решили снести ради реализации очередной идеи действующего президента, Дональда Трампа. Как сообщило издание Washington Post, к резиденции главы государства решили пристроить новый бальный зал на 600-900 гостей.

Судя по фотографиям, разлетевшимся по Сети, строительные бригады уже снесли часть крытого входа восточного крыла Белого дома и окон.

Сам Трамп объяснял, что новый бальный зал появится рядом с Белым домом и “не будет его касаться”, однако на практике реализация проекта без тяжёлой строительной техники не обошлась.

“Более 150 лет каждый президент мечтал о том, чтобы в Белом доме был бальный зал, где можно было бы принимать гостей во время грандиозных приемов, государственных визитов и т. д.”, — объяснял он ранее свою инициативу.

По предварительным расчётам, озвученным в американских СМИ, пристройка к Белому дому обойдётся примерно в 250 млн долларов. Трамп заверял, что эти средства не будут брать из госбюджета, а пожертвуют в частном порядке “щедрые патриоты”, чьи личности Вашингтон пока не раскрывает.

Белый дом ранее опубликовал некоторую информацию о проекте, включая чертежи, дающие представление о его масштабе, а также фото нового интерьера с бело-золотых тонах золотые люстры.

В самих США новый проект Трампа вызвал неоднозначную реакцию. Белый дом является исторической резиденцией президента США и практически не меняет свой облик уже два столетия. Роберт К. Саттон, бывший главный историк Национальной парковой службы, в ведении которой официально находится и сам Белый дом, и прилегающие к нему парки, назвал проект Трампа “совершенно неуместным”.

Он выразил обеспокоенность тем, что процесс строительства начали в спешке, без детального обсуждения и предположил, что результат станет скорее отражением “фирменного стиля Трампа”, а не истории самих США.

После вступления в должность президента Трамп уже реализовал некоторые “декоративные” изменения в Белом доме: оформил Овальный кабинет в своём стиле, украсил его золотыми декоративными элементами, замостил газон в Розовом саду бетоном и теперь там периодически устанавливают столы и стулья для официальных мероприятий.