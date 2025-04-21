В Сети опубликовали последние фото Папы Франциска при жизни

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Опубликовано: 21.04.2025 13:39 , Обновлено: 21.04.2025

В Сети опубликовали последние фотографии Папы Римского Франциска, сделанные всего за день до его кончины в Пасхальный понедельник. Кадры запечатлели понтифика во время пасхальных торжеств, в которых он участвовал, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем.

Несмотря на проблемы со здоровьем, включая недавнюю тяжёлую двойную пневмонию, Франциск продемонстрировал решимость и участвовал в ключевых мероприятиях Страстной недели и Пасхи.

В Великий четверг он, по своей традиции, покинул Ватикан, чтобы частным образом посетить римскую тюрьму Regina Coeli и встретиться с заключёнными. На вопрос, как он планирует провести ближайшие дни, ответил: «Как могу».

Хотя основные мессы и богослужения были поручены кардиналам, Папа присутствовал в важные моменты. В Великую субботу он прибыл в базилику Святого Петра перед мессой Навечерия Пасхи, чтобы поприветствовать верующих.

В Пасхальное воскресенье у него состоялась короткая встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Именно в Пасхальное воскресенье были сделаны последние снимки понтифика.

В полдень он появился на центральном балконе базилики Святого Петра, чтобы дать традиционное благословение «Urbi et Orbi» («Граду и Миру»). Десятки тысяч верующих на площади Святого Петра восторженно его приветствовали.

Папа слабым голосом произнёс пасхальные пожелания и уделил благословение.

После этого Франциск, впервые за несколько месяцев, сел в «папамобиль» и долго объезжал площадь Святого Петра и ведущую к ней аллею, приветствуя паломников со всего мира.

Именно во время этой неожиданной поездки в «папамобиле» и было сделано множество фотографий, которые теперь стали последними публичными изображениями Папы Франциска.

Напомним, как ранее сообщали журналисты Telegraf.news, Папа Франциск скончался в 7:35 21 апреля в возрасте 88 лет.

Умер Папа Римский Франциск