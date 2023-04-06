Украина согласилась на мирные переговоры с Россией. При одном условии

Опубликовано: 06.04.2023 09:14 , Обновлено: 04.07.2024

Украина сделала на днях самое недвусмысленное заявление о заинтересованности Украины в переговорах. В интервью Financial Times Андрей Сибига, заместитель главы офиса Зеленского, подтвердил готовность к обсуждению мира с Россией. Но есть нюанс.

“Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса”, - заявил украинский чиновник. Таким образом, власти в Киеве согласились на переговоры о судьбе полуострова, но только после того, как ВСУ смогут провести удачное контрнаступление.

В то же время, там не исключили и продолжения боёв. “Это не означает, что мы исключаем путь освобождения [Крыма] нашей армией”, - сказал в интервью The Financial Times Андрей Сибига.

Скорее всего, слова украинского чиновника были направлены на западных чиновников, которые скептически относятся к способности Украины вернуть полуостров и обеспокоены тем, что любая попытка сделать это военным путем может привести к эскалации войны, возможно, с применением ядерного оружия. Пока же Владимир Зеленский исключил возможность мирных переговоров до тех пор, пока российские войска не покинут всю Украину, включая Крым.

Андрей Сибига - дипломат-ветеран, которая занимается внешней политикой в офисе президента и была на стороне Зеленского в ключевые моменты войны.

Ранее стало известно, что бывший глава Сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что на фронте в Украине сложилась патовая ситуация. Ни одна из сторон не сможет победить военным путем. Поэтому власти Украины начали готовиться к мирными переговорам с Россией.

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Сами выведут войска?

В свою очередь, украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что мирные переговоры могут начаться и раньше выхода ВСУ на админграницы Крыма.

“Вот если Путин и его окружение отстранят от власти каким-либо способом, то тогда да - новое руководство России может пойти на такой шаг и скорее всего пойдет на такой шаг для того, чтобы перед внутренней аудиторией сохранить жизни военнослужащих и сказать, что мы вернули вам их живыми и здоровыми, а с другой - в обмен на полный вывод всех российских войск из Украины получить отмену санкций со стороны Запада”, - высказался Жданов.

По его мнению, такое развитие событий маловероятно, но “полностью его исключать не стоит”.