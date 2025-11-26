В Сеть слили телефонные разговоры советников Путина и Трампа - "Пусть делают как свою"

Опубликовано: 26.11.2025 09:43 , Обновлено: 26.11.2025

В интернете выложили записи телефонного разговора старшего советника президента России по внешней политике Юрия Ушакова со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, в ходе которого те обсуждали работу над мирным планом для Украины. В Москве и Вашингтоне уже прокомментировали слитые в Сеть данные.

По информации Bloomberg, сам телефонный разговор Ушакова и Уиткоффа состоялся 14 октября и длился чуть больше пяти минут. Как следует из стенограммы, опубликованной изданием, Уиткофф дал главному помощнику Путина по внешней политике советы о том, как российскому лидеру следует обсуждать вопрос мирного соглашения по Украине с Трампом.

Он, в частности, рекомендовал настаивать на проведении телефонного разговора Трампа и Путина до визита Владимира Зеленского в Белый дом (визит таки состоялся 17 октября). По мнению Bloomberg, именно этот разговор и лёг в основу того самого мирного плана Трампа из 28 пунктов, который появился уже в ноябре.

Одновременно с этим издание Bloomberg также привело стенограмму телефонного разговора от 29 октября между всё тем же Ушаковым и Кириллом Дмитриевым, экономическим советником президента России. В ходе этой телефонной беседы участники российской переговорной группы также обсуждали план мирного соглашения с Украиной. В частности, Ушаков упомянул некий документ, в котором была изложена позиция России по мирному урегулированию конфликта и которую Москва предлагала в качестве основы для мирного плана.

“Не, смотрите. Мне кажется, вот эту бумагу, просто мы сделаем как бы в нашей позиции и я просто неформально прямо передам, что всё это неформально. А они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере, максимально близко к ней”, - заявил в какой-то момент Ушаков.

В ответ на что Дмитриев выразил опасения, что предложенную российскую позицию могут “переиначить”.

Что говорят в Москве и Вашингтоне?

Со стороны Вашингтона слитые в Сеть разговоры ключевых американских и российских переговорщиков прокомментировал сам Дональд Трамп. Он признался, что саму аудиозапись разговора Уиткоффа с Ушаковым не слышал, но их переговоры как таковые подтвердил, назвав их “стандартной практикой”.

“Это стандартная вещь, понимаете? Потому что ему нужно продать это Украине. Он должен “продать” Украину России. Это именно то, чем занимается переговорщик. Вы говорите: “Смотрите, они хотят вот это. Вам нужно убедить их в этом”. Это очень стандартная форма переговоров. Я не слышал запись, но слышал, что это обычные переговоры. И могу себе представить, что он говорит то же самое Украине, потому что каждой стороне нужно что-то уступить”, — заявил Трамп.

В свою очередь помощник Путина Ушаков на прямой вопрос о том, является ли публикация Bloomberg подлинной подтвердил лишь то, что “достаточно часто” созванивается с Уиткоффом.

“Суть разговоров носит закрытый характер, я не комментирую, никто не должен комментировать. Я с любым человеком могу по телефону поговорить, как и с Дмитриевым. Почему интересует мой разговор с Дмитриевым? Не знаю [откуда у них такая информация], кто-то сливает, кто-то прослушивает. Но не мы”, - заявил Ушаков, отказавшись комментировать суть слитых в Сеть переговоров.

Ранее Telegraf.news рассказал, что глава польского правительства Дональд Туск на прошлой неделе задался вопросом, кто на самом деле писал “план Трампа”. Слова премьер-министра, вероятно, отсылают к заявлениям госсекретаря США Марко Рубио, который в субботу вечером заверил американский народ, что мирный план из 28 пунктов для Украины был разработан американцами при участии россиян и украинцев. Ранее группа сенаторов заявила, что Рубио сообщил им, что план был предоставлен американцам россиянами.

«Кто автор плана?» — Премьер Польши усомнился, кто придумал «План Трампа» по Украине