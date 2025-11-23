"Кто автор плана?" - Премьер Польши усомнился, кто придумал "План Трампа" по Украине

Опубликовано: 23.11.2025 12:41 , Обновлено: 23.11.2025

Глава польского правительства сообщил, что главы Евросоюза обсудят все 28 пунктов мирного плана, представленного США, для урегуливовнии конфликта в Украине. Впрочем, Дональд Туск задался вопросом, кто на самом деле писал "план Трампа".

«Вместе с лидерами Европы, Канады и Японии мы заявили о готовности работать над планом из 28 пунктов, несмотря на определённые оговорки. Однако, прежде чем начать работу, было бы неплохо выяснить, кто автор плана и где он был разработан», — написала польский премьер.

Слова премьер-министра, вероятно, отсылают к заявлениям госсекретаря США Марко Рубио, который в субботу вечером заверил американский народ, что мирный план из 28 пунктов для Украины был разработан американцами при участии россиян и украинцев. Ранее группа сенаторов заявила, что Рубио сообщил им, что план был предоставлен американцам россиянами.

Тем временем специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил в интервью Fox News, что Вашингтон находится «очень близко» к урегулированию конфликта в Украине, и что речь идёт о последних шагах.

США заявили о скором окончании войны в Украине. Что слышно о плане Трампа на этот час?