В Сеть попало видео пожара на российском заводе "Уралмаш"

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Опубликовано: 01.04.2024 16:32 , Обновлено: 01.04.2024

На площадке «Уралмашзавода» сегодня, 1 апреля, вспыхнул пожар. По неофициальным данным, кровля горящего здания обрушилась, в цеху находилось полтонны лака. Об этом сообщило российское информагентство Ura.ru.

В МЧС России сообщили, что возгорание произошло в цехе на улице Машиностроителей. Огонь охватил 4000 квадратных метров кровли. Спасатели пояснили, что горел цех по производству трансформаторов. Всего с места пожара эвакуировали 20 баллонов с кислородом и четыре с пропаном.

Позже в пресс-службе “Уралмаша” уточнили, что пожар произошёл на объекте, который не принадлежит заводу, передаёт российское издание “Коммерсант”.

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