Этот летающий аппарат из "Звездных войн" сделали в Польше. За сколько может купить каждый?

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Опубликовано: 25.03.2024 16:04 , Обновлено: 25.03.2024

Шведская компания, которую основали поляк и швед, разработала Jetson ONE, персональный электрический летательный аппарат, которым "может владеть и управлять каждый", конечно, если у вас есть 92 000 долларов на его покупку.

По данным компании Jetson, транспортное средство может летать на высоте до 1500 метров со скоростью более 90 км в час в течение приблизительно 20 минут. Кому могло бы понадобится транспортное средство с таким запасом хода, непонятно. Выглядит оно очень футуристично.

Летательный аппарат проходит испытания в Ареццо, Италия. Чтобы управлять одноместным летающим транспортным средством, оператору не нужно иметь лицензию пилота или проходить какую-либо специальную подготовку. Аппарат оснащен парашютом и может работать, даже если один из его двигателей откажет.

Все началось в 2017 году, когда Томаш Патан и Петер Тернстрем основали компанию Jetson с целью “сделать каждого пилотом”. В 2018 году поляк Патан разработал первый персональный летающий аппарат. Затем дизайн был усовершенствован, и в 2021 году Патан представил новую модель под названием Jetson ONE eVTOL.

В 2022 году компания начала продажу модели Jetson Ones по цене 92 000 долларов США. В том же году компания начала производство Jetson One в Польше.

В 2022 году компания перенесла производство и испытания Jetson ONE из Польши на завод в Ареццо, Италия. Генеральным директором компании стал Стефан Д’Хаэн, который объявил, что получил разрешение от Управления гражданской авиации Италии (ENAC) на полеты аппарата в неконтролируемом воздушном пространстве Италии.

В 2023 году компания объявила, что они привлекли 15 миллионов долларов для финансирования проекта. В компании пообещали начать поставки новых моделей Jetson в 2024 году.