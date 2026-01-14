В Сеть попало видео, как Трамп показал средний палец и послал рабочего. Как объяснили в Белом доме?

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Опубликовано: 14.01.2026 08:14 , Обновлено: 14.01.2026

В Сети завирусилось видео с завода Ford в Мичигане, куда на днях приезжал американский президент Дональд Трамп осматривать новое сборочное производство. Судя по всему, рабочий визит на предприятие для главы государства закончилась на неприятной ноте - настолько, что он позволил себе неприличный жест и крепкое словцо в адрес одного из рабочих. Ситуацию уже прокомментировали в Белом доме.

На кадрах, разлетевшихся по Сети, видно и слышно, как к Трампу на выходе из одного из сборочных цехов, издалека обратился кто-то из рабочих. Мужчина что-то выкрикнул в адрес президента, на что тот повернулся к этому человеку и, судя по всему, ответил ругательством (журналисты утверждают, что глава государства послал рабочего по всем известному неприличному адресу), после чего показал средний палец и ушёл.

По информации агентства Reuters, поводом для выпада в адрес рабочего со стороны Трампа стали критические замечания мужчина за действия главы государства в связи со скандальным делом Джеффри Эпштейна. Некоторые журналисты расслышали в словах заводчанина что-то похожее на «защитник педофила».

В Белом доме не стали замалчивать нелицеприятный инцидент и оспаривать подлинность завирусившейся в Сети видеозаписи, но расценили действия президента как “адекватный ответ” на действия рабочего.

“В приступе ярости какой-то безумец яростно выкрикивал ругательства, и президент дал адекватный и недвусмысленный ответ”, — так прокомментировал инцидент пресс-секретарь Белого дома Стивен Ченг.

В свою очередь исполнительный председатель совета директоров Ford Билл Форд, выступая перед журналистами на мероприятии позже, назвал инцидент “досадным” и заявил, что ему стыдно за него. По его словам, другие рабочие, наоборот, приветствовали Трампа словами одобрения, когда он осматривал сборочную линию, фотографировались с ним и пожимали ему руку.

“Это были всего шесть секунд из часовой экскурсии. И экскурсия прошла отлично. Думаю, ему очень понравилось, и нам тоже”, - дал свою оценку визиту Трампа на завод представитель Ford.

Напомним, во время предвыборной кампании Трамп обещал опубликовать все засекреченные материалы по так называемому “делу Эпштейна”. Однако после прихода к власти заморозил такие решения, чем буквально взбесил многих своих самых ярых сторонников. Несмотря на это, в ноябре 2025 года в американских СМИ появилась сразу несколько скандальных писем и оказалось, что президент США Дональд Трамп всё-таки фигурировал в них.

Скандал в США. Появились письма Эпштейна, в которых упоминается Трамп — «Знал о девочках»