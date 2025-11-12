Скандал в США. Появились письма Эпштейна, в которых упоминается Трамп - "Знал о девочках"

Опубликовано: 12.11.2025 19:53 , Обновлено: 12.11.2025

Президент США Дональд Трамп всё-таки фигурировал в письмах Джеффри Эпштейн, осужденного за совершение сексуальных преступлений, и покончившего жизнь самоубийством в тюрьме. Во время предвыборной кампании Трамп обещал опубликовать все засекреченные материалы по так называемому "делу Эпштейна". Однако после прихода к власти заморозил такие решения, чем буквально взбесил многих своих самых ярых сторонников.

В американских СМИ появилась сразу несколько писем, в которых Эпштейн упоминает Дональда Трампа. А телеканал CNN утверждает, что Эпштейн на протяжении 15 лет неоднократно упоминал Дональда Трампа по имени в частной переписке с коллегой.

Электронные письма, адресованные давней соратнице Эпштейна Гислейн Максвелл, которая была осуждена за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации после смерти Эпштейна, и Майклу Вольфу, содержат разговоры, в которых Эпштейн утверждает, что Трамп проводил значительное время с женщиной, которую демократы описывают как жертву сексуальной эксплуатации Эпштейна.

Электронные письма также содержат сообщение, в котором Эпштейн утверждает, что Трамп “знал о девушках” — по-видимому, он имел ввиду заявления Трампа о том, что он выгнал Эпштейна из своего клуба в Мар-а-Лаго за то, что тот переманивал молодых женщин, которые там работали.

В первой переписке посредством электронной почты между Эпштейном и его коллегой Гислейн Максвелл, датированной 2 апреля 2011 года, Эпштейн написал:

“Я хочу, чтобы вы поняли, что собака, которая не лаяла, - это Трамп.. [ИМЯ УДАЛЕНО] провел с ним несколько часов у меня дома, но о нем ни разу не упоминалось. Начальник полиции. и т.д. я на 75% там”.

Во второй переписке Эпштейном писал Майклу Вольфу, журналисту, издавшему несколько книг об администрации Трампа:

“[Замазано]. Трамп сказал, что попросил меня уйти в отставку, хотя я никогда не был членом клуба. Конечно, он знал о девушках, когда попросил Гислен прекратить”.

Третья опубликованная переписка снова между Эпштейном и Вольфом, датирована 15-16 декабря 2015 года:

Вольф : “Я слышал, что CNN планирует спросить Трампа о его отношениях с вами сегодня вечером - либо в прямом эфире, либо в ходе обсуждения.

Эпштейн : “Если бы мы смогли придумать для него ответ, каким, по-вашему, он должен был быть?”

Вольф : “Я думаю, вам следует позволить его вздернуть. Если он скажет, что не был ни в самолете, ни дома, то это даст вам ценную пиар- и политическую выгоду. Вы можете вздернуть его так, чтобы это потенциально принесло вам положительную выгоду. Или, если действительно кажется, что он может выиграть, вы могли бы спасти его, сделав его обязанным. Конечно, не исключено, что, когда его спросят, он скажет, что Джеффри - отличный парень, заключил выгодную сделку и является жертвой политкорректности, которая должна быть объявлена вне закона при режиме Трампа”.

Гонка разоблачений

Электронные письма были опубликованы в среду представителями Демократической партии из Комитета по надзору Конгресса.

В ответ республиканцы из того же Комитета обвинили демократов в “клевете” на Трампа и попытке исказить реальную историю.

В качестве ответного шага они опубликовали ссылку на еще 20 000 страниц документов, чтобы противостоять тому, что они называют “подборкой документов демократами”. “Вы заслуживаете полной правды”, - говорится в их сообщении.

Джеффри Эпштейн был осуждён за организацию преступной сети с целью сексуальной эксплуатации и торговли несовершеннолетними девушками.

На протяжении многих лет он и его сообщники, среди которых ключевой фигурой была Гислейн Максвелл, вербовали жертв, заставляли их вступать в сексуальные связи за деньги, в том числе влиятельным друзьям, артистам и политикам.

Преступления совершались в резиденциях Эпштейна в Нью-Йорке, Палм-Бич и на частном острове Литл-Сент-Джеймс. Эпштейн покончил с собой в тюрьме в августе 2019 года в ожидании суда, что не остановило уголовное преследование его сообщников и клиентов.