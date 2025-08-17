В Сербии произошли новые столкновения протестующих с полицией. Появились видео

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Опубликовано: 17.08.2025 10:03 , Обновлено: 17.08.2025

В Сербии в ночь на воскресенье 17 августа произошли новые массовые протесты, которые переросли в столкновения с полицией, а также поджоги. Известно, что силовики применили слезоточивый газ и дубинки.

Так, вечером 16 августа столкновения охватили Белград, Нови-Сад и Валево. В столице протестующие пытались поджечь офис правящей Сербской прогрессивной партии, в Валево закидали администрацию фаерами и штурмовали прокуратуру, а в Нови-Саде разбили окна в офисе партии.

Министр внутренних дел страны Ивица Дачич заявил, что в Валево был ранен по меньшей мере один полицейский, на данный момент задержаны 18 человек.

«Будут ещё задержания. Все, кто нарушил закон, будут арестованы», — сказал он.

Напомним, Сербию охватили протесты с ноября, когда обрушение навеса на железнодорожном вокзале унесло жизни 16 человек. Многие связывали трагедию с некачественными ремонтными работами, ставшими следствием повсеместной коррупции в инфраструктурных проектах.

Ситуация обострилась 12 августа, когда демонстранты потребовали досрочных парламентских выборов. Президент Александр Вучич отказался их назначать.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Сербии Александр Вучич заявил, что примерно через год в соответствии с Конституцией покинет пост. Но пообещал помочь прийти к власти своим неназванным протеже.

Президент Сербии пообещал покинуть пост и не быть «диктатором»