В Сербии допустили отмену безвиза для белорусов. Почему?

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Опубликовано: 08.04.2025 18:57 , Обновлено: 08.04.2025

Сербия сделала первые шаги по приведению своей визовой политики в соответствие с требованиями Европейского союза, куда страна стремится вступить. Официальный Белград уже ввёл визовые требования для граждан Катара, Монголии, Омана и Кувейта. Беларусь, наряду с Россией, Турцией, Китаем и Азербайджаном, фигурирует в списке стран, для которых Сербии, возможно, придётся ввести визы в будущем, чтобы удовлетворить стандартам ЕС.

Журналисты Telegraf.news напомнили, что сейчас для граждан Беларуси действует безвизовый режим въезда в Сербию. В соответствии с двусторонним соглашением, белорусы могут находиться в Сербии без визы до 30 дней. Аналогичная мера принята и для граждан Сербии, желающих отправиться в Беларусь.

Зачем Сербия меняет правила?

Цель этих изменений — «полная гармонизация» сербской визовой политики с европейской к концу 2026 года. Это является одним из условий на долгом пути Сербии к членству в ЕС (страна получила статус кандидата ещё в 2012 году, а переговоры о вступлении начала в 2014-м). ЕС ожидает, что страны-кандидаты будут придерживаться общих визовых правил сообщества.

Именно поэтому, как посчитало издание BalkanEU, Сербии в будущем, вероятно, придётся отменить безвизовый режим и для таких стран, как Беларусь, Россия, Турция, Китай и Азербайджан.

В источнике отмечается, что путь Сербии в ЕС не является гладким. В отчёте ЕС о расширении за 2024 год указывалось, что Белграду необходимо «более активно разъяснять» процесс евроинтеграции населению, а реформы замедлились из-за досрочных выборов.

Кроме того, существуют разногласия и внутри самого ЕС. Нидерланды, например, выступают против ускоренного вступления Сербии, ссылаясь на «недостаточный прогресс в области верховенства права» и недостаточную согласованность сербской внешней политики с политикой ЕС. Венгрия же, наоборот, призывает как можно скорее принять Сербию в Евросоюз.

Пока что безвизовый режим на 30 дней остаётся в силе. Отмена безвиза закономерно может осложнить поездки и повлиять на туризм и деловые контакты. Возможно, в Сербии найдут иной выход из ситуации.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что островное государство Шри-Ланка ввела безвизовый въезд в страну для белорусских туристов.

Шри-Ланка отменила визы для белорусов