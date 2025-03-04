В Сербии депутаты устроили драку в парламенте и зажгли дымовые шашки - трое пострадавших

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Опубликовано: 04.03.2025 16:07 , Обновлено: 04.03.2025

В парламенте Сербии депутаты устроили потасовку прямо во время заседания весенней сессии. Дошло до того, что кто-то поджог прямо в зале заседания дымовые шашки и пустил сигнальные ракеты. Троих человек увезли из здания парламента на "скорой".

По данным британского издания The Herald, в этот день депутаты должны были проголосовать за закон, который предусматривает увеличение финансирования университетского образования. Против законопроекта выступали оппозиционные партии, которые вообще объявили нынешнюю парламентскую сессию незаконной и потребовали сначала подтвердить отставку премьер-министра Милоша Вучевича и его правительства.

Хаос в парламенте начался примерно через час после начала заседания: оппозиция пустила в ход свистки, заглушая любые слова депутатов, растянула транспарант с надписью “Сербия восстала, чтобы режим пал!”, а потом и вовсе от словесной перепалки перешли к физическому противостоянию с оппонентами. В какой-то момент кто-то даже запустил дымовые шашки и фаеры, из-за чего зал заседания быстро затянуло дымом.

Кадры из зала заседаний быстро разлетелись по Сети.

Сербские СМИ сообщили, что в разгар перепалки депутаты также бросали друг в друга яйца и бутылки с водой. Позже официальные лица заявили, что в результате беспорядков в парламенте пострадали три человека.

Спикер парламента Ана Брнабич обвинила оппозицию в том, что та превратилась в “террористическую банду”. По её слова, один из пострадавших политиков находится в “тяжелом состоянии”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в январе этого года премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне непрекращающихся массовых протестов, охвативших страну после трагедии в Нови-Саде. 1 ноября 2024 года там обрушился навес железнодорожного вокзала, в результате чего погибли 15 человек.

«Выполнили политические требования» — Премьер-министр Сербии Вучевич ушёл в отставку на фоне протестов