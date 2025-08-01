В Сенате США решили увеличить финансирование Украины в 2026 году почти до 1 млрд долларов. На что предложили потратить?

Опубликовано: 01.08.2025 07:57 , Обновлено: 01.08.2025

Комитет Сената США по ассигнованиям 31 июля одобрил законопроект о военных расходах, увеличив общий объём финансовой поддержки Украины в следующем году почти до 1 млрд долларов. Администрация президента США Дональда Трампа ранее запрашивала меньшую сумму.

В одобренном Комитетом Сената по ассигнованиям, возглавляемым республиканцами, законопроекте предусматривается выделение 852 млрд долларов Министерству обороны на будущий финансовый год, который заканчивается 30 сентября 2026 года. Эта сумма на 21,7 млрд долларов (или 2,6%) больше, чем запрашивал Трамп в начале этого года, передало агентство Reuters.

По данным агентства, увеличение расходов на поддержку Киева в будущем году поддержало 26 из 29 членов Комитета, активную поддержку законопроекту выразили как демократы, так и республиканцы, соратники Трампа.

“Не только предыдущая администрация, но и нынешняя также недооценили уровень стоящих перед нами проблем”, — прокомментировал предлагаемое увеличение расходов сенатор Митч Макконнелл из Кентукки, возглавляющий подкомитет по обороне.

Законопроект предусматривает выделение 800 миллионов долларов на Инициативу по содействию безопасности Украины (USAI) и 225 миллионов долларов США на Инициативу по безопасности для стран Балтии, значительная часть которых в конечном итоге также пойдет на поддержку Украины.

Между тем, в бюджетном запросе Трампа и законопроекте об ассигнованиях на оборону, принятом Палатой представителей ранее в этом году, не включали финансирования программы USAI, в рамках которой США предоставляют средства на закупку оборудования для Украины.

Сам законопроект ещё должен быть принят Сенатом, после чего - пройти согласование в Палате представителей и получить санкцию президента США. Трамп имеет право наложить вето на законопроект.

Ранее Telegraf.news рассказал, что США заявили Организации объединенных наций (ООН), что американский президент Дональд Трамп хочет заключить соглашение о прекращении войны в Украине к 8 августа. Об этом сообщило агентство Reuters 30 июля.

Трамп хочет заключить соглашение о перемирии в Украине к 8 августа — Reuters