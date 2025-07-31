Трамп хочет заключить соглашение о перемирии в Украине к 8 августа — Reuters

Опубликовано: 31.07.2025 18:37 , Обновлено: 19.08.2025

США заявили Организации объединенных наций (ООН), что американский президент Дональд Трамп хочет заключить соглашение о прекращении войны в Украине к 8 августа. Об этом сообщило агентство Reuters 30 июля.

«И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и прочном мире Пришло время заключить соглашение”, — заявил высокопоставленный американский дипломат Джон Келли 15 членам Совета Безопасности ООН.

По его словам, “президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа”.

“Соединённые Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира», — также добавил Келли.

Ранее, Трамп заявил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня в Украине начинается 29 июля.

«Десять дней – и тогда мы введем пошлины и другие меры. Хотя я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он [Путин], очевидно, хочет, пожалуй, продолжать войну», - сказал президент США.

Тогда же Трамп сказал, что «не получил никакого ответа от Путина» по сокращению срока ультиматума.

Эксперты предполагают, что, судя по сообщению США в ООН, Вашингтон будет считать 8 августа последний днём для ответа на ультиматум.

Ранее Telegraf.news писал, что представитель Кремля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал 29 июля, что Кремль думает об угрозе Дональда Трампа сократить 50-дневный срок, который тот ранее отвёл Москве на достижение соглашения с Киевом о прекращении огня.

«Ни шатко, ни валко» — В Кремле ответили на слова Трампа о сокращении срока установления перемирия в Украине