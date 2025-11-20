В Сейме Польши запретили алкоголь. Конец вечеринкам в парламентском отеле?

Опубликовано: 20.11.2025 16:12 , Обновлено: 20.11.2025

Спикер польского Сейма Влодзимеж Чажастый подписал указ, запрещающий продавать алкогольные напитки в зданиях самого Сейма, а также на территориях, находящихся в ведении его Канцелярии. Этот вопрос давно поднимался парламентариями, которые выказывали недовольство по поводу поведения некоторых своих коллег в "тайном" депутатском баре, а также в парламентском отеле.

Объясняя свою позицию по данному вопросу, лидер партии «Левые» Чажастый, буквально на днях выбранный на должность спикера, заявил, что нижняя палата парламента, как государственное учреждение, должно подавать пример простым полякам, поэтому он и подписал указ о запрете алкоголя.

“Сложно убеждать общественность в необходимости запрета (продажи алкоголя) на автозаправочных станциях, а также о необходимости запрета продажи алкоголя в ночное время, не показав примера со стороны Сейма, то есть тех, кто непосредственно будет принимать такой закон”, — пояснил спикер.

По информации польского портала Money.pl, запрет вступит в силу в следующий понедельник, 24 ноября. Чажастый объяснил, что его решили не вводить немедленно из-за того самого парламентского бара, который поляки зачастую называют “баром за решёткой”.

Ранее он стал настоящим камнем преткновения в том числе из-за относительно невысоких цен на выпивку. Попасть туда человеку с улицы практически невозможно - он предназначен для депутатов и сотрудников канцелярии. Бар не раз становился площадкой, где разворачивались скандалы с пьяными парламентариями, хотя лишь немногие из них просачивались в СМИ.

“Нам нужно разобраться с ресурсами, которые в настоящее время находятся в баре, поменять все данные и всю информацию”, — обозначил фронт работ спикер Сейма.

Запрет на алкоголь в Сейме, как отметило другое польское издание, Niezalezna.pl, должно положить конец и скандальным вечеринкам в парламентском отеле. На них, в частности, недавно публично пожаловался министр сельского хозяйства Стефан Краевский. По словам политика, ему пришлось съехать из отеля и снять квартиру из-за “депутатов-правонарушителей”.

Впрочем, он же ранее высказывал мнение о том, что одними лишь ограничениями на алкоголь в “баре за решёткой” ситуацию не исправить.

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