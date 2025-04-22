В Сейме Польше предложили обложить ежемесячным "налогом" в ≈200 евро семьи без детей и с одним ребенком

Опубликовано: 22.04.2025 08:34 , Обновлено: 22.04.2025

Сейму Польши предложили рассмотреть идею ввести своеобразный "налог на бездетность" или "холостяцкий налог"- поднять в два раза сумму обязательных пенсионных отчислений для семей без детей и с одним ребенком. Если инициатива, которую поддерживают некоторые видные польские политики, будет закреплена законодательно, размер ежемесячных взносов для некоторых категорий граждан вырастет примерно до 200 евро. Впрочем, идею в польском парламенте поддерживают далеко не все.

Вопрос об увеличении пенсионных взносов для бездетных поляков в Сейме подняли в очередной раз после того, как в парламент поступила соответствующая петиция от анонимного автора. В документе говорится о том, что “бездетные люди, не способствуя будущему увеличению числа налогоплательщиков и вкладчиков, естественным образом обременяют систему, не компенсируя это участием в ее будущем поддержании”. Автор петиции предложил, чтобы бездетные люди старше 30 лет платили обязательные пенсионные взносы в двойном размере, а те, у кого есть только один ребенок, — на 50% больше, чем сейчас, передало польское издание Money.pl.

Несмотря на то, что сама петиция была подана анонимно, известно, что похожие идеи выдвигал один из нынешних кандидатов в президенты республики, депутат от фракции “Свободные республиканцы” Марек Якубяк.

В самой петиции не содержится никаких расчетов относительно того, насколько возрастут взносы, если депутаты поддержат инициативу. Однако такой расчет для газеты Wyborcza.biz провел доктор Лукаш Вацлавик с факультета менеджмента AGH Университета науки и технологий в Кракове. По его расчётам, при средней зарплате около 8 тыс. злотых (около 6,5 тыс. рублей) холостякам и бездетным семьям придётся ежемесячно платить государству около 700–900 злотых (почти 740 рублей или чуть больше 200 евро).

Практически такую же сумму - 800 злотых (650 рублей в эквиваленте) ранее озвучивал и Марек Якубяк для тех, кто “сознательно не заводит детей, потому что хочет жить комфортно”.

Какие альтернативы предложили противники “холостяцкого” налога?

Критиков данной идеи в самой Польше достаточно много. Так, профессор Ирена Котовска, демограф из Варшавской школы экономики, резко раскритиковала обоснования её авторов, указав на две основные причины:

Бездетные люди платят взносы и налоги так же, как и все остальное общество, и не получают какой-то дополнительной сверх-поддержки государства.

Многие люди не могут иметь детей по медицинским показаниям и введение такого налога для них будет дискриминационным.

“Для меня вся идея сводится к презрительному отношению к части общества и убеждению, что эти люди хуже и им нужно показать, как жить, потому что мы знаем это лучше их”, - отметила Котовская и предложила другую идею - ввести “поощрения” для тех мужчин, у которых есть несколько детей от разных женщин и которые, по всему прочему, уклоняются от уплаты алиментов. “В конце концов, они с избытком выполняют свой гражданский репродуктивный долг”, - с иронией пояснила профессор Котовская в интервью Gazeta Wyborcza.

В свою очередь, доктор Вацлавик опроверг аргумент, использованный как Якубяком, так и автором анонимной петиции, поданной в Сейм - о будущей пенсии бездетных. Дело в том, что в Польше уже действует такая пенсионная система, в которой размер пособия напрямую зависит от сделанных в течение трудовой деятельности взносов. Таким образом, каждый поляк в итоге будет получать ровно столько, сколько сам заработал.

Более того, как отметил главный аналитик Money.pl Гжегож Семёнчик, правительств и так поддерживает тех граждан, которые решаются завести детей, многочисленными налоговыми льготами и государственными выплатами. Эффект получается тот же, что и от формального “налога на бездетность”: те, у кого нет детей, и так частично финансируют тех, у кого есть дети, настаивают противники нового налога.

Ранее Telegraf.news рассказал, что идеи обложить налогом тех, кто не участвует в “улучшении демографической ситуации” в стране, периодически высказываются и в Беларуси. Так, в январе 2024 года в эфире белорусского телевидения в очередной раз подняли вопрос о чайлдфри. Приглашённые в студию вечернего ток-шоу эксперты назвали эту идеологию продуктом «западной пропаганды», которая создает её «как товарный знак и внедряет в массы» белорусов, и предложили ввести в стране «холостяцкий налог».

«Тогда мы зашевелимся» — На госТВ предложили ввести в Беларуси «холостяцкий налог»