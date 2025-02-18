Три европейские страны раскритиковали Макрона, не пригласившего их на саммит «партии разочарованных»

Опубликовано: 18.02.2025 09:25 , Обновлено: 18.02.2025

Представители Чехии, Словении и Венгрии выразили недовольство и раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за то, что они не получили приглашение на неформальный саммит лидеров ЕС в Париже. Сам саммит глава венгерской дипломатии Петер Сийярто назвал встречей "воинственной и антитрамповской партии разочарованных" лидеров ЕС.

По словам Сийярто, в саммите в Париже принимают участие лидеры так называемой “партии войны”, которые, по его мнению, “не хотят мира” в Украине.

“Военная и антитрамповская партия разочарованных европейских лидеров собирается на встречу”, - так прокомментировал новость о саммите глава венгерской дипломатии.

При этом Петер Сийярто поддержал инициативу проведения мирных переговоров между США и Россией, сообщило польское издание Gazeta.pl.

В Чехии разочарованы отсутствием приглашения в Париж

В свою очередь власти Чехии также выразили разочарование по поводу того, что не получили приглашения в Париж.

“За исключением Польши, нет страны, которая была бы ближе к войне, чем мы”, - процитировало Le Monde неназванный источник в чешском правительстве.

При этом советник премьер-министра Чехии по вопросам безопасности Томаш Пояр, говоря о важности встречи в Париже, сказал Чешскому общественному радио следующее: «Я не знаю, можно ли добиться какой-либо значимости, организовав еще один ужин».

В Европе не ко всем относятся одинаково — президент Словении

Президент Словении Наташа Пирц Мусар также раскритиковала формат рабочего саммита по Украине, созванного Макроном.

“Приглашение всего нескольких лидеров доказывает миру, что даже в Европе не ко всем относятся одинаково. Новая американская администрация уже пользуется хрупким европейским единством, желая самостоятельно договориться о прекращении войны в Украине”, - написала она на своей страничке в соцсети X.

Ранее Telegraf.news сообщал, что 17 февраля открылся созванный президентом Франции Эммануэлем Макроном экстренный саммит европейских лидеров. Во второй половине дня в Париж прибыли главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также президент Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Новость Телеграф

Саммит в Париже прохошёл накануне анонсированных на 18 февраля переговоров между высокопоставленными представителями России и США в Саудовской Аравии. Участники встречи должны обсудить безопасность в Европе, а также последние действия администрации Дональда Трампа касательно конфликта между Россией и Украиной.

Также мы рассказывали, что некоторые представители европейских стран высказали свою позицию по поводу отправки своих солдат в Украину в качестве миротворцев. Так, о желании отправить своих солдат в Украину заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. А вот Польша, по словам её премьер-министра, своих солдат отправлять не планирует.

Кто из европейских стран согласился послать солдат в Украину? В Польше и Великобритании сделали заявления