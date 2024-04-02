В Санкт-Петербурге ввели курортный сбор. Сколько в сутки придётся заплатить белорусам?

Опубликовано: 02.04.2024 07:40 , Обновлено: 02.04.2024

Власти России сообщили, что с начала апреля на территории Санкт-Петербурга для туристов ввели курортный сбор. Планируется, что средства будут взиматься за каждые сутки проживания в гостиницах, апарт-отелях и хостелах. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Курортный сбор в Санкт-Петербурге начали взимать с совершеннолетних туристов за каждые сутки проживания в гостиницах в размере 100 рублей (около 3,5 белорусских рублей).

«Гость должен оплатить курортный сбор за все фактические дни проживания, за исключением дня заселения. Последний день проживания гостя также облагается курортным сбором, даже если он остался в отеле на неполные сутки», — уточнили в администрации Санкт-Петербурга, пишет издание News.ru.

Дети до 18 лет курортным сбором не облагаются. За неуплату сбора предусмотрена административная ответственность. Неисполнение обязанности влечёт наложение штрафа до двух тысяч рублей (около 70 белорусских рублей).

“Средства от курортного сбора будут направлены на сохранение, восстановление и развитие туристской инфраструктуры города”, — отметил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Курортный сбор в Санкт-Петербурге не будет взиматься с:

граждан с постоянной пропиской;

Героев СССР и РФ;

Героев Труда;

участников ВОВ;

спортсменов, приехавших на соревнования;

ветеранов боевых действий;

лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Жителю осажденного Севастополя»;

инвалидов войны;

инвалидов I и II групп;

малоимущих семей;

лиц, которые являются членами неполных семей;

студентов-очников до 24 лет.

Городской закон “О введении на территории Санкт-Петербурга курортного сбора” приняли в июне 2023 года. До 31 марта 2024 года действовала нулевая ставка. Это сделали для того, чтобы индустрия гостеприимства успела “привыкнуть” к нововведениям. С 1 апреля 2024 года оплата сбора становится обязательной как для российских, так и для иностранных гостей, в том числе белорусов.

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