Минспорта предложило проверять белорусских гидов на причастность к реабилитации нацизма

Опубликовано: 13.03.2024 13:49 , Обновлено: 13.03.2024

В Министерстве спорта и туризма Беларуси предложили усовершенствовать требования к экскурсоводам. За нарушение профессиональных и этических норм их могут лишить работы сроком на пять лет.

Экскурсоводы и гиды-переводчики должны “уважать историю развития белорусской государственности”, уверены в Минспорта Беларуси. Общественное обсуждение изменений в постановлении Совета министров должно пройти с 12 по 22 марта 2024 года, указано на сайте Национального правового форума.

“[Экскурсоводы и гиды-переводчики] должны формировать представление о Беларуси как о стране привлекательной для туристов и экскурсантов, не допуская субъективных некорректных высказываний о стране”, — сказано в обосновании правового акта.

Также в Беларуси предложили расширить список уголовных преступлений, на причастность к которым проверяют тех, кто хочет получить аттестацию в качестве экскурсовода или гида-переводчика. Власти планируют внести в перечень статьи УК РБ о реабилитации нацизма и отрицании геноцида белорусского народа, отметило российское информагентство Sputnik.

За нарушение профессиональных и этических норм туристических работников могут лишить права работать в этой сфере на пять лет.

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси впервые завели дело об отрицании геноцида.

В Беларуси впервые завели дело об отрицании геноцида