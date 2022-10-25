В России подорвали железную дорогу на границе с Беларусью

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Опубликовано: 25.10.2022 08:30 , Обновлено: 25.10.2022

В Брянской области недалеко от границы с Беларусью и Украиной вечером 24 октября неизвестные подорвали железнодорожные пути. Произошедшее подтвердили местные власти.

Взрыв конкретно произошел между населенными пунктами Новозыбков и Злынка.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, «сработало неизвестное взрывное устройство». Никто не пострадал, повредили только ж/д пути.

Тем временем местные жители заявили, что слышали два взрыва с разницей в полчаса.

Где конкретно произошло ЧП, никто не сообщает. При этом очевидцы утверждают, что это произошло на развилке железнодорожных путей: одна ветка идет в сторону станции Злынка и Беларуси, до которой около 25 км, вторая — в сторону Украины, до которой около 40 км.

СМИ полагают, что подорвали именно ту ветку, которая идет в Беларусь.

В свою очередь эксперты подчеркивают, что данный межгосударственный стыковой пункт используется для военных перевозок между Россией и Беларусью. А взрыв помешает попаданию в Беларусь российских военных эшелонов по одной из железнодорожных веток.

Напомним, что ранее в Минобороны Беларуси сообщили, что поставляют в Россию белорусскую военную технику «на модернизацию», а взамен получают новую.

По словам начальника управления развития систем вооружения Вооруженных Сил полковник Сергей Сахарук, это делают «в рамках выработанных Министерством обороны мер по адекватному реагированию на возникающие вызовы и угрозы, а также в связи со складывающейся военно-политической обстановкой».

Ранее Телеграф писал, что утром 14 октября системы ПВО сбили в районе Новооскольского округа Белгородской области ракеты. Часть одной из них упала на железную дорогу. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков и опубликовал фото с места произошедшего.

Под Белгородом ракета упала на железную дорогу