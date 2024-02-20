В салоне самолета, летевшего в Шанхай, произошел взрыв

Опубликовано: 20.02.2024 12:43 , Обновлено: 20.02.2024

Самолет, следовавший с филиппинского острова Боракай в Шанхай, совершил экстренную посадку в Гонконге. Салон заволокло дымом. Что случилось?

Инцидент произошел на рейсе RW602 авиакомпании Royal Air Philippines 19 февраля, сообщил портал HK01. Один из пассажиров попытался зарядить свой iPad с помощью пауэрбанка. А он взорвался прямо в руках.

Взрыв привел к задымлению в салоне самолета и решению пилотов совершить экстренную посадку в Гонконге.

На место происшествия прибыли пожарные и спасатели аэропорта. О пострадавших не сообщили.

Ранее Телеграф писал, что в новозеландском международном аэропорту Веллингтон самолет не смог вовремя вылететь из-за опасности на взлетно-посадочной полосе — пингвина.

«Это так миииилооо» — Пингвин на взлетно-посадочной полосе задержал самолет