Обвиняемый в дестабилизации страны Джорджеску подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии

Опубликовано: 07.03.2025 19:14 , Обновлено: 07.03.2025

Кэлин Джорджеску, румынский политик, который находится под судебным надзором, подал документы для регистрации своей кандидатуры на пост президента Румынии на предстоящих повторных выборах, запланированных на 4 мая.

Об этом сообщило румынское агентство Agerpres.

Отметим, что до 20 марта Центральное избирательно бюро или Конституционный суд должны принять решение о допуске или недопуске Джорджеску к выборам. Напомним, в отношении политика заведено уголовное дело и выдвинуто шесть обвинений, в том числе в подстрекательстве к действиям против конституционного порядка.

Правоохранители обвинили Джорджеску, в частности, в попытке дестабилизации страны с помощью группы наёмников после того, как Конституционный суд аннулировал результаты первого тура президентских выборов.

Напомним, что он прошёл 24 ноября 2024 года, и, как сообщалось, наибольшее количество голосов набрал именно Джорджеску. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал результаты, сославшись на нарушения, включая незаконное финансирование кампании Джорджеску, хакерские атаки и, как утверждалось, «гибридные действия» со стороны РФ. В итоге выборы были назначены повторно.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что во время недавнего задержания Джорджеску речь шла о серьёзных правонарушениях, вплоть до «создания фашистской организации».

Прокуратура Румынии задержала кандидата в президенты, набравшего большинство голосов на отменённых выборах