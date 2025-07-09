Священник РПЦ посчитал Купалье «подрывом государственного строя» и призвал судить празднующих

Опубликовано: 09.07.2025 08:42 , Обновлено: 09.07.2025

Протоиерей из Рязанской области России Виталий Рыбаков выступил с инициативой ввести уголовную ответственность для россиян за празднование Купалья. По мнению священнослужителя, участие в традиционных народных гуляниях «подрывает основы государственного строя России».

Как утверждает Рыбаков, которого процитировало издание «Абзац», пропагандистов этого народного праздника следует «судить по статье о создании секты». Он заявил, что такая традиция не имеет исторических оснований и не одобряется православным обществом. Священнослужитель также призвал «оградить общество от подобных агрессивных действий со стороны неоязычников».

Однако в руководстве РПЦ, похоже, не вполне разделяют столь радикальные настроения. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в комментарии РБК назвал идею об уголовной ответственности «чрезмерной».

Впрочем, саму идею борьбы с праздником в Московском патриархате поддержали. «Отказаться от поддержки языческих праздников на государственном и общественном уровне необходимо. Если только мы не хотим вернуться в языческие времена», — заявил Кипшидзе.

[info_b]Купалье (Иван Купала) — народный праздник летнего солнцестояния, который отмечается в ночь с 6 на 7 июля. Его традиции, изначально языческие, включают в себя прыжки через костёр, гадания и поиски цветка папоротника.[/info_b]

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что могилёвское управление МЧС также призвало частично отказаться от традиций в этот праздник. Прыжки через костёр там посчитали опасными.

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