В МЧС призвали белорусов отказаться от главной традиции «самого магического» летнего праздника

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Опубликовано: 02.07.2025 15:23 , Обновлено: 02.07.2025

В преддверии Купалья, которое в МЧС назвали «одним из самых загадочных и магических праздников», спасатели выпустили памятку с «постулатами безопасности». И, судя по её содержанию, ведомство предложило белорусам отказаться от одной из самых узнаваемых и романтических традиций праздника — прыжков через костёр.

Именно в « огненном постулате » и кроется главный призыв. Сначала спасатели напомнили, зачем, по преданиям, нужен огонь в эту ночь — «снимает порчу и отгоняет нечисть». А прыжок взявшихся за руки влюблённых через костёр сулит скорую свадьбу. Однако после такого экскурса в фольклор в МЧС сделали неожиданный вывод.

«Кто же выше прыгнет, тот будет счастливее. Не исключено, что так оно и есть, но куда „счастливее“ наблюдать за пламенем костра с безопасного расстояния. И ни в коем случае не прыгать через него», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, главная и самая эффектная традиция Купалья, по версии спасателей, должна остаться в прошлом. Особенно, как с иронией добавили в МЧС, если человек находится под дурманом «зелёного змея», когда «и море по колено, и огонь по лодыжку».

Не обошли стороной и « водный постулат ». Напомнив, что вода в эту ночь, по поверьям, становится «целебной», а «русалки и водяные» так и норовят утащить на дно, спасатели перечислили стандартный набор правил:

Купаться только в оборудованных местах. Ни в коем случае не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Не нырять в незнакомых местах и не заплывать за буйки. И не оставлять детей у воды без присмотра даже на минуту.

Завершило своё обращение МЧС пожеланием «найти папараць-кветку», но и «о безопасности не забывать».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в МЧС предупредили белорусов, что на длинных выходных их может подстерегать опасность. В ведомстве попросили в эти дни опасаться «летящих предметов» и попросили посмотреть мультик.

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