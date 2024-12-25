В российском Владикавказе прогремел взрыв в торговом центре

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Опубликовано: 25.12.2024 09:05 , Обновлено: 25.12.2024

В российском Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел 25 декабря мощный взрыв. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на очевидцев. В Сети появились фото и видео с места происшествия.

По информации телеграм-канала Baza, в здании выбило стекла, начался пожар. На место выехали все оперативные службы.

По данным SHOT, пострадали девять человек. Около ТЦ заметили сразу несколько экипажей скорой помощи.

Предварительной причиной в СМИ называют взрыв бытового газа на четвертом этаже.

Ранее Telegraf.news писал, что неделю назад в районе российской Анапы потерпели крушение два танкера, в результате чего в Чёрное море вылился мазут. По состоянию на 24 декабря, по данным центра спасения дельфинов «Дельфа», в Краснодарском крае обнаружили 19 мёртвых дельфинов-азовок. Это более 1% от общей популяции вида, обитающего в акватории Чёрного моря у побережья Краснодарского края.

В России из-за разлива мазута в Чёрном море погибли редкие дельфины. Что происходит на берегу курорта Анапы?