В российском Санкт-Петербурге отключат мобильный интернет

Опубликовано: 17.03.2026 16:36 , Обновлено: 17.03.2026

В российском городе Санкт-Петербург, куда часто зовут белорусов на экскурсии и туристические поездки, полностью отключат мобильный интернет. Это стоит учитывать белорусским туристам.

Решение подтвердили в Комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга. Российские чиновники рекомендовали использовать городской Wi-Fi, для которого нужна авторизация с помощью номера телефона.

А тем временем местные жители уже жалуются на массовые сбои и ограничение всего, кроме белого списка.

Ранее, по словам губернатора Ленинградской области (центром которой является Санкт-Петербург) Александра Дрозденко, над юго-западными районами региона, южным и северным побережьем Финского залива были замечены 15 беспилотников (БПЛА).

В свою очередь, секретарь Совета безопасности (Совбеза) РФ заявил, что все регионы России должны опасаться украинских беспилотников. По итогам четырехлетней войны, по словам Сергея Шойгу, все изменилось в куда худшую сторону. Еще недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы, – признал секретарь Совбеза РФ (цитата по ТАСС).

Шойгу объявил всю территорию России опасной